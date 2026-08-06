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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Buxtrup, K12/ Auto kommt von Straße ab

Coesfeld (ots)

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Nottuln ist am Donnerstag (06.08.26) von der K12 abgekommen. Gegen 9.35 Uhr befuhr sie die Kreisstraße in der Bauerschaft Buxtrup in Richtung B525. Als sie einem nicht näher bekannten Wildtier auswich, verlor die Frau die Kontrolle über das Auto, wodurch es auf den Grünstreifen samt Graben geriet und sich überschlug. Die Nottulnerin kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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