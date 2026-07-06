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Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 28.06. - 05.07.2026 versuchten Unbekannte über ein Fenster in ein Zweifamilienhaus in der Pestalozzistraße einzubrechen. Augenscheinlich gelang es ihnen nicht die Räumlichkeiten zu betreten. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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