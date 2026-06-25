API-TH: Diebstahl von Kennzeichentafel
A4 Raststätte Hörselgau (ots)
Ein Lkw-Fahrer stellte seinen Sattelzug am Mittwochabend auf der Raststätte Hörselgau an der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ab.
Unbekannte Täter entwendeten in seiner Ruhezeit zwischen Mittwochabend 18:45 Uhr und Donnerstagmorgen 05:50 Uhr die hintere Kennzeichentafel seiner Sattelzugmaschine. Die Kennzeichentafel war mittels Schrauben angebracht, sodass nicht von einem Verlust ausgegangen wird. Hinweise zu Tätern sind bisher keine vorhanden.
Hinweise bitte an:
Tel.: 0361-574393425
E-Mail: poststelle.api@polizei.thueringen.de (Aktenzeichen: 0158193/2026)
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David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
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