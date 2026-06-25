Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Diebstahl von Kennzeichentafel

A4 Raststätte Hörselgau (ots)

Ein Lkw-Fahrer stellte seinen Sattelzug am Mittwochabend auf der Raststätte Hörselgau an der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ab.

Unbekannte Täter entwendeten in seiner Ruhezeit zwischen Mittwochabend 18:45 Uhr und Donnerstagmorgen 05:50 Uhr die hintere Kennzeichentafel seiner Sattelzugmaschine. Die Kennzeichentafel war mittels Schrauben angebracht, sodass nicht von einem Verlust ausgegangen wird. Hinweise zu Tätern sind bisher keine vorhanden.

Hinweise bitte an:

Tel.: 0361-574393425

E-Mail: poststelle.api@polizei.thueringen.de (Aktenzeichen: 0158193/2026)

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