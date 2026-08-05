Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ascheberg, Havixbeck/ Beratungsstelle auf Wochenmärkten

Coesfeld (ots)

Während der Sommerferien (20.07.-01.09.26) bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld ein verändertes Beratungsangebot an. Während dieser Zeit ist eine persönliche Beratung nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Experten beraten unter anderem zum Einbruchschutz und geben Häuslebauern ebenso Tipps wie jenen, die ihr Domizil aktuell renovieren.

Durch das veränderte Beratungsangebot besuchen die Experten Wochenmärkte im Kreis Coesfeld. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Informationen zu den derzeit häufigsten Betrugsmaschen an der Haustür und am Telefon. Die Fachberaterinnen und Fachberater erläutern, wie Täter vorgehen, woran sich Betrugsversuche erkennen lassen und wie man sich wirksam davor schützen kann. Auch erhalten Besucher Hinweise zum Schutz des eigenen Fahrrads. Ein weiterer Schwerpunkt ist der sichere Umgang mit dem Internet.

Während der Ferien ist die Beratungsstelle telefonisch und per Mail zur individuellen Vereinbarung auch erreichbar unter 02541-14 444 und E-Mail: KKVorbeugung.Coesfeld@polizei.nrw.de.

Die Wochenmarkt-Termine im August:

06.08.26 Nordkirchen

13.08.26 Ascheberg 28.08.26 Havixbeck

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