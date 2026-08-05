Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Dienstag (04.08.26) an einer Autobahnabfahrt der A43 kollidiert. Gegen 15.35 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Coesfeld die Autobahnabfahrt in Fahrtrichtung Wuppertal, um nach links Richtung Coesfeld abzubiegen. Als sie losfuhr, kam es zur Kollision mit dem Auto einer 28-jährigen Frau aus Dülmen, die bei grüner Ampel auf der B474 in Richtung Dülmen unterwegs war. Beide Frauen erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

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