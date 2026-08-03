POL-COE: Senden, Bösensell, Im Südfeld/ Anhänger gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Straße Im Südfeld einen Firmenanhänger gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Freitag (31.07.26) und 10.30 Uhr am Montag (03.08.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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