POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
An der Münsterstraße gelang es Unbekannten am Montag (03.08.26) nicht, in ein Tankstellen-Büro einzubrechen. Gegen 3.40 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf, gelangten jedoch nichts ins Innere. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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