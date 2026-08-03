POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Sonntag (02.08.26) versucht, in eine Wohnung an der Grimpingstraße einzubrechen. Zwischen 1.30 Uhr und 8.30 Uhr gelang es nicht, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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