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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (02.08.26) versucht, in eine Wohnung an der Grimpingstraße einzubrechen. Zwischen 1.30 Uhr und 8.30 Uhr gelang es nicht, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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