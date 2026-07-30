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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betonschalungen von Baustelle entwendet (0190563/2026)

Altenburg (ots)

Ponitz. Unbekannte Täter entwendeten seit Anfang März mehrere Betonschalungen von einer Baustelle in der Schmöllner Straße. Der Beuteschaden beläuft sich auf mittlerweile auf einen hohen vierstelligen Betrag. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Betonschalungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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