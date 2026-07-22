Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alarm beim Kuchenbacken - Nächtlicher Einsatz in Seniorenheim

Arenshausen (ots)

Kameraden der Feuerwehr und Beamte der Polizei wurden kurz nach 3 Uhr morgens zu einem Feueralarm in ein Seniorenheim gerufen. Vor Ort angekommen stellte sich aber schnell heraus, dass es sich glücklicherweise nur um einen Fehlalarm handelte.

Der Auslöser für den Alarm war, dass eine Mitarbeiterin einen Kuchen aus einem Ofen holte und dabei Qualm entstanden ist. Dieser löste den im Raum installierte Rauchmelder aus. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen oder Sachen. Einzig der Kuchen dürfte einen Schaden genommen haben, da er mittlerweile verspeist worden sein sollte.

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