Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Poppenbeck/ Mann und Hund von Zug erfasst und tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt am Dienstagabend (04.08.26) ein 79-jähriger Mann aus Havixbeck. Gegen 20 Uhr betrat er mit seinem Hund einen unbeschrankten Bahnübergang in der Bauerschaft Poppenbeck. Nach derzeitigen Erkenntnissen reagierte der Mann nicht auf die Signale des herannahenden Zuges, worauf es zum Zusammenstoß kam. Auch der Hund verstarb vor Ort. Die Fahrgäste benötigten keine Betreuung. Die Bahnstrecke war rund vier Stunden gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte bei der Spurensicherung.

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