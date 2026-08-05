PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Poppenbeck/ Mann und Hund von Zug erfasst und tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt am Dienstagabend (04.08.26) ein 79-jähriger Mann aus Havixbeck. Gegen 20 Uhr betrat er mit seinem Hund einen unbeschrankten Bahnübergang in der Bauerschaft Poppenbeck. Nach derzeitigen Erkenntnissen reagierte der Mann nicht auf die Signale des herannahenden Zuges, worauf es zum Zusammenstoß kam. Auch der Hund verstarb vor Ort. Die Fahrgäste benötigten keine Betreuung. Die Bahnstrecke war rund vier Stunden gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte bei der Spurensicherung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:25

    POL-COE: Senden, Bösensell, Im Südfeld/ Anhänger gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Straße Im Südfeld einen Firmenanhänger gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Freitag (31.07.26) und 10.30 Uhr am Montag (03.08.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:20

    POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - An der Münsterstraße gelang es Unbekannten am Montag (03.08.26) nicht, in ein Tankstellen-Büro einzubrechen. Gegen 3.40 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf, gelangten jedoch nichts ins Innere. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren