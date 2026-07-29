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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand im ehemaligen Emma-Jäger-Bad

Pforzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Obergeschoss des leerstehenden ehemaligen Schwimmbades.

Gegen 15:20 Uhr kam es hierdurch zu einer massiven Rauchentwicklung in der Pforzheimer Innenstadt. Die Feuerwehr Pforzheim war mit 8 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes mussten die umliegenden Straßen während des Einsatzes gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen und dauern an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens am Gebäude können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Yannis Schaper,

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186 1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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