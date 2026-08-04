POL-COE: Coesfeld, Lette, K48/ Auto überschlägt sich
Coesfeld (ots)
In einem Graben an der K48 endete am Dienstag (04.08.26) die Autofahrt für einen 18-jährigen Dülmener. Gegen 7.20 Uhr befuhr er die Kreisstraße in Richtung Coesfeld, als er in einer Kurve aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle verlor. Das Auto überschlug sich und kam dann im Graben zum Liegen. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte 18-Jährige in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.
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