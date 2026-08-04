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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, K48/ Auto überschlägt sich

POL-COE: Coesfeld, Lette, K48/ Auto überschlägt sich
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Coesfeld (ots)

In einem Graben an der K48 endete am Dienstag (04.08.26) die Autofahrt für einen 18-jährigen Dülmener. Gegen 7.20 Uhr befuhr er die Kreisstraße in Richtung Coesfeld, als er in einer Kurve aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle verlor. Das Auto überschlug sich und kam dann im Graben zum Liegen. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte 18-Jährige in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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