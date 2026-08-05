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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Walnussweg/ Blauer Skoda Fabia beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Walnussweg in Appelhülsen einen blauen Skoda Fabia und eine Mülltonne beschädigt. Zwischen 19 Uhr am Montag (03.08.26) und 17.30 Uhr am Dienstag (04.08.26) liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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