POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Walnussweg/ Blauer Skoda Fabia beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Walnussweg in Appelhülsen einen blauen Skoda Fabia und eine Mülltonne beschädigt. Zwischen 19 Uhr am Montag (03.08.26) und 17.30 Uhr am Dienstag (04.08.26) liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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