Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße

Autofahrer flüchtet nach einem Unfall mit einem Senior

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte am 05.08.2026, gegen 08.00 Uhr, mit einem 83-jährigen Pedelec-Fahrer aus Olfen. Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr an der Bilholtstraße in Olfen. Der Autofahrer touchierte beim Vorbeifahren im Kreisverkehr den Senior mit dem Außenspiegel seines Autos am Ellenbogen. Der 83-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes E-Auto gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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