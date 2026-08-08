Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall in der Nähe von Ahlerstedt und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

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Stade (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag gegen 16:00 h kam es auf der Landesstraße 127 zwischen Ahrensmoor und Arenswohlde zu einem Verkehrsunfall.

Zu der Zeit war ein 19-jähriger Fahrer eins VW-Touran aus Fredenbeck mit seinem Auto auf der L 127 aus Richtung Ahrensmoor kommend ortseinwärts in Richtung Ahrenswohlde unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam ihm dann ein bisher unbekannter Autofahrer mit einem dunklen PKW entgegen, der dann nach seinen Angaben plötzlich auf seine Fahrspur fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der VW-Fahrer nach links aus, kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und blieb schließlich auf dem Gehweg stehen.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter.

Der Fredenbecker blieb bis auf einen Schrecken unverletzt, sein Auto wurde schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Gegen den unbekannten Unfallverursacher wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260 zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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