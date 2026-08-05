Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unaufmerksamer Fußgänger bringt Radfahrerin zu Sturz - Polizei sucht Verursacher und Zeugen in Stade

Stade (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 h ist es in Stade-Bützfleth im Obstmarschenweg zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Zu der Zeit war eine 63-jährige Fahrerin eines E-Bikes vorschriftswidrig auf dem linken Gehweg am Obstmarschenweg aus Richtung Zentrum Bützfleth kommend unterwegs.

In Höhe der Haltestelle Bützfleth Kirche alberten zu der Zeit zwei männliche Jugendliche herum, als einer von ihnen plötzlich in den Fahrtweg der Radfahrerin trat. Die 63-Jährige konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und beide stießen zusammen. Dabei kam die Frau zu Fall und verletzte sich. Der Verursacher wurde offenbar auch im Bauchbereich verletzt, stieg aber in den ankommenden Bus und fuhr damit davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Nach Angaben vor Ort könnte auch noch eine Zeugin mit Brille den Vorfall beobachtet haben, die vermutlich auf dem Weg zum Krankenhaus war, um ihr Baby dort zu besuchen.

Die Radfahrerin musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Polizei sucht jetzt den Unfallverursacher und die Zeugin und bitte diese sich bei der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

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