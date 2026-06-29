PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug: Wer kennt diesen Mann?

StädteRegion Aachen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Computerbetrugs und Fälschung beweiserheblicher Daten (§§ 263 a Abs. 1, 269 Abs. 1, 52, 53 StGB) sucht die Polizei Aachen nach einem tatverdächtigen Mann.

Dem bisher unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen Ende 2024 mittels eines entwendeten Personalausweises mehrere Verträge, unter anderem auf einer Erotikplattform, mit den Personalien des Personalausweis-Besitzers (Geschädigter) abgeschlossen zu haben. Zur Online-Verifizierung nutzte er zum einen die Daten des Ausweises, zum anderen ein mutmaßlich selbstaufgenommenes Foto.

Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit außerdem, ob der Unbekannte für weitere unbefugte Vertragsabschlüsse sowie versuchte Kontoeröffnungen und Kreditkartenverträge zum Nachteil des Geschädigten in Betracht kommt.

Da bisherige Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, sucht die Kriminalpolizei Aachen nun mit Lichtbildern nach ihm. Ein Foto ist über das Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/207893

Wer kennt diesen Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die Angaben machen können, werden gebeten sich während der Bürozeiten unter 0241-9577 31301 bei den Ermittlern zu melden. Außerhalb der Bürozeit nimmt die Kriminalwache (0241-9577 34210) alle Hinweise dazu entgegen.

Ob der hier Gesuchte auch für den Diebstahl des Ausweises in Frage kommt, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 11:10

    POL-AC: Unter Alkoholeinfluss: Autofahrerin kollidiert mit PKW

    Herzogenrath (ots) - Samstagabend (27.06.2026) ist eine 47-jährige Autofahrerin im Verlauf der Roermonderstraße mit einem geparkten PKW zusammengestoßen. Die Frau war erheblich alkoholisiert und wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 47-Jährige gegen 23:55 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Roermonderstraße in Richtung Aachen unterwegs. ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:33

    POL-AC: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit Streifenwagen

    Eschweiler (ots) - Donnerstagmittag (25.06.2026) ist es im Bereich der Einmündung Stich/Pümpchen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Aachen gekommen. Bei dem Unfall wurden zwei Polizeibeamte und ein Mann aus Eschweiler verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Streifenwagenbesatzung gegen 12:10 Uhr auf dem Weg zu ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:19

    POL-AC: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend (25.06.2026) im Stadtteil Hanbruch ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt (18:50 Uhr) fuhr eine 54-jährige Autofahrerin die Hanbrucher Straße aus Richtung Amsterdamer Ring mit ihrem Auto entlang. An der Einmündung zur Straße Rosfeld kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer, der von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren