Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug: Wer kennt diesen Mann?

StädteRegion Aachen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Computerbetrugs und Fälschung beweiserheblicher Daten (§§ 263 a Abs. 1, 269 Abs. 1, 52, 53 StGB) sucht die Polizei Aachen nach einem tatverdächtigen Mann.

Dem bisher unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen Ende 2024 mittels eines entwendeten Personalausweises mehrere Verträge, unter anderem auf einer Erotikplattform, mit den Personalien des Personalausweis-Besitzers (Geschädigter) abgeschlossen zu haben. Zur Online-Verifizierung nutzte er zum einen die Daten des Ausweises, zum anderen ein mutmaßlich selbstaufgenommenes Foto.

Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit außerdem, ob der Unbekannte für weitere unbefugte Vertragsabschlüsse sowie versuchte Kontoeröffnungen und Kreditkartenverträge zum Nachteil des Geschädigten in Betracht kommt.

Da bisherige Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, sucht die Kriminalpolizei Aachen nun mit Lichtbildern nach ihm. Ein Foto ist über das Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/207893

Wer kennt diesen Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die Angaben machen können, werden gebeten sich während der Bürozeiten unter 0241-9577 31301 bei den Ermittlern zu melden. Außerhalb der Bürozeit nimmt die Kriminalwache (0241-9577 34210) alle Hinweise dazu entgegen.

Ob der hier Gesuchte auch für den Diebstahl des Ausweises in Frage kommt, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. (kg)

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