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Polizei Aachen

POL-AC: Unter Alkoholeinfluss: Autofahrerin kollidiert mit PKW

Herzogenrath (ots)

Samstagabend (27.06.2026) ist eine 47-jährige Autofahrerin im Verlauf der Roermonderstraße mit einem geparkten PKW zusammengestoßen. Die Frau war erheblich alkoholisiert und wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 47-Jährige gegen 23:55 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Roermonderstraße in Richtung Aachen unterwegs. Im Einmündungsbereich Mevenheide/Roermonderstraße verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Fahrzeugheck eines geparkten PKW.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Autofahrerin erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2,8 Promille Alkohol in der Atemluft, sodass ihr im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihr Auto wurde bei dem Unfall derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Autofahrerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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