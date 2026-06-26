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Polizei Aachen

POL-AC: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Eschweiler (ots)

Donnerstagmittag (25.06.2026) ist es im Bereich der Einmündung Stich/Pümpchen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Aachen gekommen. Bei dem Unfall wurden zwei Polizeibeamte und ein Mann aus Eschweiler verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Streifenwagenbesatzung gegen 12:10 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz im Bereich Eschweiler. Auf der Anfahrt befuhren die Polizisten unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn die Straße "Stich" in Richtung der Eschweiler Innenstadt. An der Einmündung Stich/Pümpchen beabsichtigte der Mann aus Eschweiler mit seinem Auto nach links in die Straße "Pümpchen" abzubiegen, als der Streifenwagen von hinten an ihm vorbeifahren wollte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste der Streifenwagen den abbiegenden PKW und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich.

Die Streifenwagenbesatzung und der Autofahrer aus Eschweiler wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Bereich rund um die Einmündung gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Einsatz, zu dem die Polizisten unterwegs waren, wurde zwischenzeitlich von einem anderen Streifenteam übernommen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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