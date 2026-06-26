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Polizei Aachen

POL-AC: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend (25.06.2026) im Stadtteil Hanbruch ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Zum Unfallzeitpunkt (18:50 Uhr) fuhr eine 54-jährige Autofahrerin die Hanbrucher Straße aus Richtung Amsterdamer Ring mit ihrem Auto entlang. An der Einmündung zur Straße Rosfeld kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer, der von der Straße Rosfeld nach links in die Hanbrucher Straße abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt der Autofahrerin missachtete. Der Jugendliche trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Der Jugendliche wurde mit Kopfverletzungen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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