Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mann tot aus See in Ahnatal-Weimar geborgen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ahnatal (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am heutigen Freitagmorgen am Badesee "Bühl" in Ahnatal-Weimar. Gegen 7:30 Uhr hatte ein Badegast die Polizei über am Ufer des Sees aufgefundene, zunächst keiner Person zuzuordnende Kleidungsstücke informiert. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte schließlich gegen 9:30 Uhr eine leblose Person aus dem See bergen. Ein hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Vellmar.

Die Umstände, die zu seinem Tod führten, sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und bislang ungeklärt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die am heutigen Morgen oder in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sees gemacht haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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