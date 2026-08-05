Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschädigen Auto in Himmelpforten - Zeugen gesucht

Stade (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 23:00 h und 07:20 h in Himmelpforten in der Straße "Forth" bei einem dort geparkten orangenen Renault Twingo die Heckscheibe eingeschlagen und mehrere Lackschäden an der Karosserie verursacht.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

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