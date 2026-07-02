Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Ein mutmaßlich berauschter E-Scooter-Fahrer geriet Mittwochabend (01.07.2026) in Erfurt in eine Polizeikontrolle. Die Beamten kontrollierten den 20-Jährigen gegen 18:35 Uhr in der Bahnhofstraße. Dabei reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft erwarten den 20-Jährigen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot. (DS)

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