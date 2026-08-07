Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte richten hohen Sachschaden auf Baustelle in Deinste an - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 06.08., 16:30 h bis Freitag, den 07.08., 08:00 h haben bisher unbekannte Täter das Gelände einer Baustelle in Deinste in der Straße "Im Voss" betreten und an mehreren Stellen die Plane des dortigen Überlaufbeckens beschädigt.

Dadurch traten danach große Mengen Wasser aus und der Erddamm des Überlaufbeckens wurde teilweise weggeschwämmt, sodass das Wasser auch andere Bereich der Baustelle beschädigen konnte.

Das genaue Schadenbild ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Polizei sucht nun die Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04149-933510 bei der Polizeistation Fredenbeck zu melden.

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