Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Frontalzusammenstoß fordert einen Leichtverletzten/ Fahrer ohne Führerschein unterwegs ++ Fleestedt - Hochwertiges Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

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Jesteburg (ots)

In Jesteburg kam es am gestrigen Dienstag gegen 15:50 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos im Bereich der Straße Allerbeksring. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Der 45 Fahrer eines Citroen fuhr im Allerbeksring auf der linken Fahrspur, um an den dort parkenden Fahrzeugen vorbeifahren zu können. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Auto und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Mitfahrer des 45-jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Citroen nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Der Mann muss sich nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Fleestedt - Hochwertiges Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Insgesamt vier Baucontainer haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag, 03.08., auf Dienstag, 04.08.2026, auf einem Schulgelände im Osterkamp in Fleestedt aufgebrochen. Zielrichtung waren hochwertige Werkzeuge. Das Schulgelände ist frei zugänglich. Die Täter brachen die Schlösser der Baucontainer auf und entwendeten eine Bohrmaschine sowie ein Baustellenradio. Der Schaden beträgt ungefähr 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen.

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