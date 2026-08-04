Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Herkunft des verdächtigen Koffers geklärt

Buchholz (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6326954)

Die Herkunft des Koffers, der am 04.08.2026 auf dem Parkplatz einer Glaubensgemeinschaft in der Kakenstorfer Straße aufgefunden worden ist, konnte zweifelsfrei geklärt werden. Ein Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens hatte den Koffer schlichtweg neben seinem Auto auf dem Parkplatz abgestellt und dort vergessen.

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