Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrsaktion "Speedweek": Raser und Drängler im Fokus

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Wittmund (ots)

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Daher steht das Thema Geschwindigkeit in der Woche vom 03. bis 09. August 2026 erneut im Mittelpunkt. Auch die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich an der sogenannten "Speedweek" und führt im gesamten Zuständigkeitsbereich, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln, verstärkte Kontrollen durch.

"Besonders die Geschwindigkeitsverstöße haben wir in dieser Woche im Blick, da die Schwere der Verletzungen bei Verkehrsunfällen unmittelbar mit der gefahrenen Geschwindigkeit zusammenhängt. Wir dulden keine Raser und Drängler, denn das ist nicht nur rücksichtslos, sondern auch sehr gefährlich für alle Beteiligten", sagt Laura-Christin Brinkmann, Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück ist mit 31.146 Fällen im letzten Jahr etwa auf dem Vorjahresniveau geblieben. Deutlich rückläufig war hingegen die Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang: Diese sank auf 65 Fälle mit insgesamt 70 Todesopfern.

Die "Speedweek" findet im Rahmen des Roadpol-Verbundes statt. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss europäischer Verkehrspolizeien, die mit gemeinsamen Schwerpunktaktionen auf die häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle aufmerksam machen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu stärken und damit die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell