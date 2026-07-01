Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Sicher in den Urlaub: Wichtige Tipps der Polizeidirektion Osnabrück zum Ferienstart

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Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Wittmund (ots)

In Niedersachsen beginnen am 02. Juli die Sommerferien. Spätestens ab dem Wochenende wird es auf den Autobahnen daher wieder voll und Geduld ist gefragt. Die Wartezeit kann bereits im Vorfeld durch eine gute Planung und die richtige Verpflegung verkürzt oder überbrückt werden. Damit die Fahrt in den wohlverdienten Urlaub für alle Familien in der Region so sicher und stressfrei wie möglich verläuft, hat die Polizeidirektion Osnabrück die wichtigsten Verhaltensregeln und praktischen Hinweise für die Reisezeit zusammengefasst.

Die Polizei gibt Tipps und Hinweise (siehe auch Videoclip):

Meidet den Samstag: Ist der Startschuss für die Reise gefallen und steht der Stau bevor, scheint die nächste Abfahrt zwar vielversprechend, aber oftmals warten auch auf den Landstraßen und Ausweichstrecken neue Staus. Insbesondere der Samstag ist ein beliebter An- und Abreisetag. Wer die Möglichkeit hat, sollte deswegen erst sonntags oder montags losfahren. Auch die Tageszeit spielt eine Rolle: Ein möglichst frühes Losfahren, am besten schon in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden, wird empfohlen.

Rettungsgasse bilden: Bei einem Unfall zählt für Rettungskräfte jede Sekunde, wenn es darum geht, Leben zu retten. Um schnell zum Unfallort zu gelangen, müssen sie freie Fahrt haben. Verlangsamt sich der Verkehr oder bildet sich ein Stau, muss sofort gehandelt werden: Das Fahrzeug bereits in die entsprechende Richtung lenken, um frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden. Die Rettungsgasse wird zwischen dem ganz linken und dem daneben liegenden Fahrstreifen gebildet. Fahrzeuge auf der ganz linken Spur weichen nach links aus, die übrigen fahren nach rechts. Zudem gilt: Selbst, wenn der Verkehr komplett zum Stillstand kommt, ist das Verlassen des Fahrzeuges laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt. Ein Stau kann sich schnell wieder auflösen; das Betreten der Fahrbahn ist lebensgefährlich.

Helfen statt Gaffen: Staus entstehen mitunter auch durch Gaffer. Ihrer Sensationslust folgend stehen sie den Rettungskräften im Weg und verzögern damit schlimmstenfalls die zeitgerechte Versorgung von Verletzten. Wer bei Unfällen langsamer fährt, um zu schauen oder das Handy zückt, blockiert die Rettungskräfte. Das geht gar nicht. Bitte: Macht Platz, wählt den Notruf, sichert die Unfallstelle ab oder leitet Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Pausen machen gegen den Sekundenschlaf: Wer stundenlang konzentriert fährt, braucht dringend Pausen. Der Sekundenschlaf wird im Reiseverkehr massiv unterschätzt. Spätestens nach zwei Stunden Fahrtzeit heißt es daher: Raus auf den Rastplatz, Beine vertreten und frische Luft schnappen. Schnelligkeit bringt nichts, wenn man das Ziel am Ende gar nicht erreicht.

Einbruchschutz & Verpflegung: Angesichts des verstärkten Reiseverkehrs ist es ratsam, stets ausreichend Getränke, vorzugsweise Wasser, sowie kleine Snacks im Fahrzeug mitzuführen. Reiseproviant ist ein unverzichtbarer Begleiter, um die Nerven zu schonen. Zum perfekten Urlaubsstart gehört aber auch die Sicherheit zu Hause: Bevor die Haustür abgeschlossen wird, sollte an den Einbruchschutz gedacht werden. Urlaubsfotos sollten nicht live in den sozialen Medien gepostet werden, während das Haus leer steht. Ratsam ist es auch, die Nachbarn zu bitten, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen.

"Durch die Vorbereitung auf mögliche Verzögerungen und längere Reisezeiten wird nicht nur der persönliche Komfort erhöht, sondern auch das Wohlbefinden und die Sicherheit während der Fahrt gewährleistet", empfiehlt Laura-Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück. "Egal wohin es für euch geht: Kommt sicher, entspannt und gesund an. Die Polizeidirektion Osnabrück wünscht euch einen erholsamen Sommer!"

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