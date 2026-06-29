Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Ann Oldiges übernimmt Leitung der Polizei im Emsland und der Grafschaft

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Osnabrück/Lingen (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland /Grafschaft Bentheim bekommt eine neue Leitung: Ab dem 1. Juli übernimmt Polizeidirektorin Ann Oldiges bis auf Weiteres die Führung der Inspektion im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Die 55-jährige ist zurzeit Leiterin Einsatz in der Polizeiinspektion Osnabrück.

Hintergrund sind die noch andauernden strafrechtlichen- und disziplinarischen Ermittlungen gegen die Leiterin Nicola Simon, die voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Zur Sicherstellung einer leistungsfähigen Führung der Polizeiinspektion, wird Ann Oldiges als erfahrene Führungskraft die Abwesenheitsvertretung wahrnehmen. Angesichts der Größe der Inspektion und der hohen Belastung der bestehenden Führungsstruktur, dient diese Maßnahme der Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebs. Die Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Innenministerium.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit ihren rund 780 Mitarbeitenden ist zuständig für die beiden Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim und gehört mit den Inspektionen Aurich/Wittmund, Emden/Leer und Osnabrück zur Polizeidirektion Osnabrück.

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