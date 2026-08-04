Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte entsorgen Kühlschränke auf Weide ++ Buchholz- Abgestellter Koffer sorgt für Polizeieinsatz

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Kakenstorf (ots)

Am 03.08.2026 wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf einer Weide im Bereich Seggernhoff, Kakenstorf, unbekannte Täter Müll entsorgt hätten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass auf einer Weide im dortigen Naturschutzgebiet zwei große Kühlschränke am Rande einer Weide illegal entsorgt worden sind. Wann genau die Kühlschränke dort abgelegt worden sind ist noch unklar. Aufgrund der Spurenlage ist aber zu vermuten, dass die illegale Entsorgung erst vor kurzer Zeit stattgefunden haben muss. Der oder die Täter müssen aufgrund der Größe der Kühlschränke ein Kraftfahrzeug benutzt haben. Die Polizeiinspektion Harburg nimmt daher Hinweise unter 04181/ 2850 entgegen.

Buchholz - Abgestellter Koffer sorgt für Polizeieinsatz

Am Montag, gegen 18:15 Uhr, wurde der Polizei ein abgestellter Koffer auf dem Parkplatz einer Glaubensgemeinschaft in der Kakenstorfer Straße, Buchholz mitgeteilt. Da die Auffindesituation als ungewöhnlich eingestuft wurde überprüften ausgebildete Delaborierer den Koffer. Gegen 22:30 Uhr konnte festgestellt werden, dass keinerlei Gefahr von dem Koffer und dessen Inhalt ausging.

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