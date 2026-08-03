Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mann belästigt mehrere Jugendliche ++ Buchholz - Polizei kann Altmetalldiebe stellen ++ Buchholz - Zeugensuche nach Einbruch ++ Seevetal - Unbekannter schießt mit Kleinkaliber auf Reh

Tostedt (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 20 Uhr, wurden mehrere weibliche Jugendliche, die sich auf einer Sitzbank vor dem Jugendzentrum in der Dieckhofstraße, Tostedt, befanden, von einem Mann sexuell belästigt. Der etwa 45-50 jährige Mann soll die Jugendlichen angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Nachdem diese das verneinten und drohten, die Polizei zu alarmieren, ging der Mann zunächst weiter in Richtung Himmelsweg. Dort entblößte der Mann dann sein Gesäß und sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte sich der Mann, der wie folgt beschrieben werden kann: etwa 175 cm groß, kurz geschorene Haare, rot-schwarz gestreiftes Sporttrikot, schwarze Sporthose, schwarze Sportschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181/ 2850 entgegen.

Buchholz - Polizei kann Altmetalldiebe stellen

Über den Geschäftsführer einer Firma in der Ritscherstraße in Buchholz wurde am Sonntag, 02.08.2026, gegen 06:00 Uhr, mitgeteilt, dass er über eine Videoüberwachungsanlage derzeit zwei Personen erkennen würde, die sich unberechtigt auf dem Firmengelände aufhalten würden. Die sofort entsendeten Polizeibeamten konnten kurz darauf einen verdächtigen weißen Transporter auf der B75 feststellen und kontrollieren. Bei der anschließenden Kontrolle konnte im Laderaum diverses Altmetall festgestellt werden, dass vom Firmengelände aus der Ritscherstraße stammte. Die beiden Männer im Fahrzeug (47 und 44 Jahre alt, wohnft. In Hamburg) wurden vor Ort zu Sache befragt. Das Altmetall konnte an den Eigentümer ausgehändigt werden. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Buchholz - Zeugensuche nach Einbruch

Am frühen Sonntagmorgen, 02.08.2026, gegen 02:30 Uhr, hörten Anwohner im Van der Smissenweg in Buchholz ein lautes Geräusch von einem Nachbargrundstück. Bei einer eigenen Nachschau konnten die Anwohner an dem betroffenen Haus im Dunkeln jedoch keine Auffälligkeiten feststellen. Als sie dann am Sonntagnachmittag noch einmal nachschauten stellten sie fest, dass die Terassentür geöffnet war und das ganze Haus einen durchwühlten Eindruck machte. Die Eigentümer des betroffenen Hauses waren in der Nacht nicht in ihrem Haus. Die späteren Ermittlungen ergaben, dass Einbrecher zunächst eine Terassentür aufgehebelt hatten und dann im Haus nach Wertgegenständen gesucht haben. Anschließend sind die Einbrecher vermutlich durch die Haustür geflüchtet. Die Polizei Buchholz bittet Zeugen darum, sich unter 04181/2850 zu melden.

Seevetal - Unbekannter schießt mit Kleinkaliber auf Reh

Bereits am Dienstag, 21.07.2026, wurde durch Spaziergänger im Bereich Zehdalweg / Natenbergweg in Seevetal ein unfachmännisch getötetes Reh aufgefunden. Ersten Ermittlungen nach zu urteilen wurde das Reh durch mindestens zwei Kleinkaliberpatronen so schwer verletzt, dass es daran verstorben ist. Grundsätzlich ist derartige Munition nicht für die Jagd auf Rehwild zugelassen. Daher wird davon ausgegangen, dass unberechtigte Personen auf das Reh geschossen haben. Vermutlich erfolgte die Schussabgabe auf das Reh aus dem Bereich zwischen dem Bahndamm und dem dortigen Golfplatz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

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