Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 27.03.2026, 12 Uhr bis Sonntag, 29.03.2026, 12 Uhr

Buchholz (ots)

Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Am 28.03.2026, gegen 10:45 Uhr, kam es zum Nachteil einer 87-jährigen Geschädigten zu einem versuchten Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte ein bislang unbekannter Täter das Wohnhaus der Seniorin auf, während diese sich im Bereich der geöffneten Hauseingangstür aufhielt. Der Täter verschaffte sich durch das Wegstoßen der Dame Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten. In diesem Zusammenhang erkundigte er sich nach Schmuck, den er angeblich ankaufen wollte. Nachdem die Geschädigte ankündigte, die Polizei zu verständigen, verließ der Täter das Objekt in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 / 2850 entgegen.

Jesteburg - Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 29.03.2026, gegen 1 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein E-Scooter-Fahrer überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem stand der 21-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss (0,88 Promille). Gegen den Mann wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

A39 / Winsen (Luhe) - Mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

Am Samstagnachmittag meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Pkw. Das Fahrzeug konnte anschließend auf einem Parkplatz in der Straße Bürgerweide in Winsen festgestellt werden. Bei der Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung des 47-jährigen Fahrzeugführers durch berauschende Mittel. Allerdings stellte sich der vorgezeigte Führerschein als Totalfälschung heraus. Zudem wurden im Fahrzeug insgesamt 260.000 gefälschte Zigaretten aufgefunden. Diese wurden durch den Zoll Hannover beschlagnahmt. Gegen den 47-jährigen Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet

A1 - Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei einen Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot fest. Ein Fahrzeugführer transportierte nicht leicht verderbliche Ladung ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung. Die Weiterfahrt wurde bis zum Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr untersagt.

A1 / Seevetal - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen stellten Beamte der Autobahnpolizei einen Pkw fest, der auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in schlangenlinienartiger Fahrweise unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der 19-jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss (1,04 Promille) stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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