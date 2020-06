Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 19.06.2020, 12:00 Uhr bis 21.06.2020, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Geldausgabeautomat gesprengt

In der Marktstraße in Winsen (Luhe) gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 20.06.2020, gegen 03:50 Uhr, einen lauten Knall, der mehrere Anwohner aus dem Schlaf riss. Unbekannte Täter hatten einen Geldausgabeautomaten im Vorraum der dortigen Deutschen Bank-Filiale gesprengt. Als Beamte vor Ort eintrafen, stellten sie neben den massiven Beschädigungen am Automaten und dem Vorraum auch noch diverse Geldscheine, vor der Filiale liegend, fest. Der Bereich wurde abgesperrt, die Feuerwehr nahm Messungen vor, um festzustellen, ob noch eine gefährliche Gaskonzentration vorhanden ist. Parallel wurde eine Fahndung ausgelöst. Diese blieb jedoch ohne Ergebnis. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Harburg, Beamte des PK Winsen (Luhe) und der ZKI (Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg) begannen unmittelbar mit der Tatortaufnahme und den ersten Ermittlungen vor Ort. Hierbei ergibt sich der Hinweis, dass Zeugen beobachten haben, wie sich im Nachgang der Tat eine noch unbekannte männliche Person an dem vor Ort liegenden Bargeld bedient und sich anschließend vom Tatort entfernt habe. Die Höhe der Beute aus dem Geldausgabeautomaten sowie die Höhe des Schadens an dem Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, denen in der Zeit zwischen 03:00 und kurz nach 04:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstraße aufgefallen sind oder die o.g. männliche Person näher beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Winsen/Luhe - Eibruchdiebstähle aus Kraftfahrzeugen

Sowohl am Freitagmittag, 19.06.2020, 13:30 - 14:00 Uhr, als auch am Samstagnachmittag, 20.06.2020, 14:40 Uhr, kommt es im Stadtgebiet in 21423 Winsen (Luhe) zu Diebstählen von einer Handtasche und einer Geldbörse aus zwei jeweils verschlossenen Kraftfahrzeugen. Beide Kraftfahrzeuge waren während des Einkaufens auf einem Parkplatz unterschiedlicher Supermärkte abgestellt. Das Diebesgut lag durch die Fensterscheibe erkennbar im Kraftfahrzeuginnenraum. Bei einer Tat konnte durch einen Zeugen eine Personenbeschreibung des flüchtigen Täters abgegeben werden. Eine Nahbereichsfahndung blieb jedoch erfolglos. Zeugen, denen in der o.g. Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hanstedt - Bedrohungslage mit einer Schreckschusswaffe und anschließender Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ein 21-Jähriger aus Rosengarten-Eckel entwendet am 19.06.2020 ohne das Wissen des Geschädigten dessen Schreckschusswaffe samt Munition und führt diese in der Öffentlichkeit, obwohl er nicht im Besitz des erforderlichen Waffenscheines ist. Im weiteren Verlauf kommt es zwischen ihm und seiner Freundin zu Streitigkeiten im Zuge dessen er sie mit der Schreckschusswaffe bedroht. Der Verursacher kann durch die Polizei angetroffen und zum Polizeikommissariat verbracht werden. Im nahen Umfeld wird außerdem die Schreckschusswaffe, welche er zuvor in der Umgebung versteckt hatte, aufgefunden. Eine Durchsuchung seiner Person führte zudem zum Auffinden von weiterer Kartuschenmunition, sowie verschiedener Betäubungsmittel. Während der gesamten Einsatzlage zeigt sich der Verursacher extrem unkooperativ, stark schwankend im Stimmungsbild und leistet massiv Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten/-innen. Hierbei werden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Nach einer ärztlichen Begutachtung wird der unter Betäubungsmittel stehende Verursacher aufgrund seiner psychischen Verfassung in das psychiatrische Klinikum Lüneburg zwangseingewiesen.

Winsen (Luhe)/Drage - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Samstagnachmittag stoppte eine Funkstreifenbesatzung des PK Winsen (Luhe) in 21423 Drage, in der Winsener Straße, einen Kleinwagen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Zudem ist der 30-jährige polnische Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall

Am Samstagmittag, den 20.06.2020, gegen 12:45 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Hamburger Straße/ Hoopter Straße in 21423 Winsen (Luhe) zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtet der 25-jährige Unfallverursacher, der von der Hamburger Straße in die Hoopter Straße einbiegen möchte, die Vorfahrt der vom Altstadtring entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin, 46 Jahre alt. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem sich das Fahrzeug der Entgegenkommenden überschlägt und auf dem Dach zum Liegen kommt. Beide Fahrer sind unverletzt, eine Mitfahrerin verletzt sich leicht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Pressestelle

i.A. Reisberger, PHK

Telefon: 04181/285-0

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell