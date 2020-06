POL-WL: Drei vorläufige Festnahmen nach Automatenaufbruch ++ Heidenau - Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel gestohlen ++ Seeevetal/Fleestedt - Gegen Pkw gerutscht und weitergefahren

Polizeiinspektion Harburg

Drei vorläufige Festnahmen nach Automatenaufbruch

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei heute (19.06.2020), gegen 02.30 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten an der Harburger Straße zu schaffen machten. Kurz vor Eintreffen der Polizei hielt ein Pkw mit weiteren Personen in Höhe des Automaten. Die mutmaßlichen Automatenaufbrecher stiegen allerdings nicht mehr zu, sondern flüchteten zu Fuß. Die beiden Personen in dem Fahrzeug, zwei georgische Staatsangehörige im Alter von 39 und 40 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Der Zigarettenautomat war aufgebrochen und ausgeräumt worden.

Die Fahndung nach den zu Fuß Flüchtigen blieb zunächst erfolglos. Allerdings fanden die Beamten Papiere eines weiteren Georgiers in dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug. Der Mann konnte im Laufe des Vormittags in einer Flüchtlingsunterkunft in Hanstedt aufgegriffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Offenbar hatten die Beschuldigten, die in einer anderen Unterkunft gemeldet sind, die Einrichtung in Hanstedt als Unterschlupf genutzt.

Zu den Vorwürfen äußerten sie sich nicht. Gegen alle drei wurden Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zusammenhänge zu anderen Automatenaufbrüchen in den letzten Wochen werden geprüft.

Heidenau - Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch (17.06.2020), 20 Uhr und Donnerstag, 08.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Scheune an der Straße Vaerloh eingebrochen. Daraus entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge, wie Winkelschleifer und Sägen. Außerdem nahmen die Täter verschiedene Pflanzenschutzmittel an sich und verschwanden damit unbemerkt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Seeevetal/Fleestedt - Gegen Pkw gerutscht und weitergefahren

An der Ecke Winsener Landstraße/Marquardtsweg kam es am Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Toyota Yaris hielt gegen 16.25 Uhr mit seinem Wagen auf dem Marquardtsweg an der Einmündung an und ließ den in Richtung L 213 fahrenden Verkehr passieren. Der Fahrer eines Motorrollers, der genau in dieser Richtung auf der Winsener Landstraße unterwegs war, bremste vor der Einmündung und geriet auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Der Roller prallte gegen die Front des stehenden Toyota. Der Rollerfahrer stand nach dem Sturz wieder auf, setzte sich auf den Roller und fuhr einfach weiter, anstatt sich mit dem Toyota-Fahrer bezüglich der Schadenregulierung auszutauschen. Bislang hat sich der Mann nicht bei der Polizei gemeldet. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

