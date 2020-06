Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 18.06.2020 +++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter S-Pedelec-Fahrerin +++ Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer +++

LK Harburg (ots)

+++ Winsen OT Fliegenberg - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter S-Pedelec-Fahrerin +++

Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, kam es auf der Steller Chaussee in Winsen zwischen dem Ortsteil Fliegenberg und Stelle in Höhe "Sielgraben" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter (30-jähriger Fahrer) und einem S-Pedelec (69-jährige Stellerin). Nachdem der Fahrer des Transporters, aus Fliegenberg kommend, ein Fahrzeuggespann überholt hatte, kreuzte plötzlich kurz hinter dem Sielgraben eine S-Pedelec-Fahrerin, aus einem rechtsseitigen Wirtschaftsweg kommend, die Fahrbahn. Der Fahrer des Transporters bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge wurde die S-Pedelec-Fahrerin von dem Transporter erfasst und über die Fahrbahn auf den dortigen Radweg geschleudert. Die S-Pedelec-Fahrerin verstarb noch am Unfallort aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

+++ Seevetal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer +++

Am 17.06.2020, zwischen 18.30 bis 19.00 Uhr, kam es auf der Waldesruher Straße in Seevetal in Höhe der Eddelsener Straße vermutlich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem oder mehreren alkoholisierten Fahrradfahrern sowie eventuell noch anderen Verkehrsstraftaten. Durch den Vorfall ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Die Angaben der mutmaßlich beteiligten Personen und der bislang bekannten Zeugen sind widersprüchlich. Nach bisherigen Erkenntnisstand sollen sich jedoch noch weitere mutmaßliche Zeugen vor Ort befunden haben. Wer Zeuge des oben aufgeführten Sachverhaltes ist, melde sich bitte bei der Polizei Seevetal unter 04105-620-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Pressestelle - i.V. Müller, PHK



Telefon: 04181/285-0

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell