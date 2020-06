Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand einer Scheune ++ Landkreis Harburg - Gruppenweise Verstöße gegen Abstandsgebote - Polizei leitete zahlreiche Bußgeldverfahren ein ++ u.w.M.

Winsen/Scharmbeck (ots)

Brand einer Scheune

Heute (15.06.2020), gegen 01.55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Scheune an der Straße Osterkamp gerufen. Als die ersten Kräfte eintrafen, brannte die rund 900 Quadratmeter große Scheune bereits in voller Ausdehnung. Auch der schnelle Einsatz der rund 150 Feuerwehrkräfte konnte ein vollständiges Niederbrennen nicht mehr verhindern. In der Scheune befanden sich Strohballen und landwirtschaftliche Geräte. Eine Gefahr für Mensch oder Tier bestand nicht.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Schadenshöhe liegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren, sechsstelligen Bereich.

Landkreis Harburg - Gruppenweise Verstöße gegen Abstandsgebote - Polizei leitete zahlreiche Bußgeldverfahren ein

Am Wochenende musste die Polizei gleich mehrfach tätig werden, weil Menschen sich gruppenweise getroffen hatten und dabei gegen die Corona-bedingten Abstandsregeln verstießen.

Am Freitag (12.06.2020), gegen 22.30 Uhr, wurde eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender gemeldet, die sich vor dem Schwimmbad in Tespe aufhielt und dabei dicht zusammenstand. Die Beamten trafen 14 Personen an. Gegen alle wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

In Buchholz stellten Beamte am Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, rund 40 Personen fest, die in einem Gewerbebetrieb zusammen feierten und dabei offensichtlich weder die Abstandsregeln beachteten, noch Mundschutz trugen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises sollten die private Feier aufgelöst und die Personalien aller Anwesenden für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit sowie die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten erhoben werden. Hierzu wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zusammengezogen.

Beim Versuch, das Gebäude zu betreten, lief plötzlich ein 57-jähriger Mann drohend aus der sich öffnenden Eingangstür heraus auf einen Beamten zu und schlug ihm gegen den Oberkörper. Im Abwehren des Schlages kamen beide zu Fall und verletzten sich jeweils leicht. Der 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ein Teil der übrigen Anwesenden zog sich währenddessen in einen rückwärtigen, abgeschlossenen Wohnbereich des Gebäudes zurück oder hielt sich im Gebäude versteckt. Erst nach und nach konnten die Personalien von insgesamt 43 Personen festgestellt werden. Gegen alle werden Bußgeldverfahren eingeleitet. Alle nicht am Einsatzort gemeldeten Personen erhielten einen Platzverweis, dem sehr zögerlich nachgekommen wurde. Gegen den 57-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

In Tostedt wurden Beamte am Samstag (13.06.2020) wegen einer Ruhestörung alarmiert. Vor Ort hielten sich etwa 25 Personen in dem gemeldeten Lokal auf. Weitere standen davor im Freien. Dabei wurden zumindest im Inneren die Abstandsregeln nicht eingehalten. Gegen den Betreiber, der nach Erscheinen der Polizei sofort die Bar schloss, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Stelle und Seevetal/Over - Zigarettenautomaten aufgebrochen

In Stelle/Fliegenberg (Straße Fliegenberg) und in Seevetal/Over (Straße Herrendeich) sind am vergangenen Wochenende zwei Zigarettenautomaten von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Täter zerschnitten zunächst einen Riegel mit einem Winkelschleifer und hebelten anschließend die Verkleidung auf. In beiden Fällen entwendeten sie die Tabakwaren und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Neu Wulmstorf - Transporter verlor Ladung

Auf der A1 kam es am Sonntag, gegen 14 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Ein 40-jähriger Mann, der mit einem mit Kühlschränken beladenen Sprinter auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs war, verlor nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sprinter schleuderte von der mittleren Spur gegen die Mittelschutzplanke.

Durch den Aufprall öffneten sich die Hecktüren, Teile der Ladung wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Anschließend rutschte der Transporter über alle drei Spuren, kippte auf die Fahrerseite und blieb auf der Standspur liegen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt.

Im Gegenverkehr fuhren zwei Fahrzeuge über die verlorene Ladung und wurden dadurch beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Rosengarten/Sottorf - Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter

Bereits am 09.06.2020, gegen 18 Uhr, kam es an der Ecke Brahmhof/Zu den Diebesekuhlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs und bog vom Brahmhof in die Straße Zu den Diebeskuhlen ab. Hier kam ihm ein grüner Opel Astra mit dem Kennzeichenfragment HH-AT auf seiner Fahrspur entgegen. Der 32-Jährige machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden. Dabei stürzte er über den Lenker auf die Fahrbahn.

Die Fahrerin des Pkw hielt neben dem Mann an und sagte nur, dass sie schließlich an dem vor ihr geparkten Transporter vorbei müsse. Danach fuhr die Frau weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Die Frau wird beschrieben als 45 bis 50 Jahre alt, lange, schwarze Haare, sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell