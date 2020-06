Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendlage 13. bis 14.06.2020

LK Harburg (ots)

Tostedt - Zwangseinweisung nach Widerstand Am Samstag (13.6.2020), gegen 8:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Tostedt gerufen. Zeugen hatten dort laute Streitigkeiten in einer Wohnung bemerkt. Beim Eintreffen der ersten Beamten stellte diese fest, dass ein 38-jähriger, offenbar unter Alkoholeinfluss stehender Mann während des lautstarken Familienstreits bereits Teile der eigenen Wohnungseinrichtung zerstört hatte. Um den Sachverhalt aufzunehmen und die Beteiligten getrennt voneinander befragen zu können, wurde der Mann vor die Wohnung gebeten. Der 38-Jährige beruhigte sich allerdings nicht, vielmehr wurde sein Verhalten zunehmend aggressiver. Als er sich mehrfach drohend vor den Beamten aufbaute und deren Anweisungen missachtete, brachten diese ihn zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Da der Mann sich bei dem Versuch, ihn in einen Streifenwagen zu setzen, massiv sperrte, musste zunächst ein größerer Transporter angefordert werden, um den 38-Jährigen zur Dienststelle zu transportieren. Mehrere Passanten, die die Ingewahrsamnahme beobachteten, solidarisierten sich mit dem Beschuldigten und mussten durch deutliche Ansprachen auf Abstand gehalten werden. Auch in der Gewahrsamszelle kam der 38-Jährige nicht zur Ruhe und randalierte fortwährend. Letztlich wurde ein Arzt hinzugezogen, der den Mann begutachtete. Aufgrund dessen medizinischer Einschätzung wurde der Mann zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Winsen - "Spiegelklatscher" unter erheblichem Einfluss von Alkohol Am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Alten Dorfstraße in Luhmühlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Salzhäuser war mit seinem PKW in Richtung Lüneburg unterwegs, als es in Höhe der Luhebrücke zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Linienbus kam. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung des Salzhäusers fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,31 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde direkt einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Maschen - Diebstahl von Ladung eines Lkws In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Maschen zu einem Diebstahl von Werkzeugen, die ein Sattelauflieger geladen hatte. Die Diebe rissen zunächst einige Kartons der Ladung auf. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei dem Inhalt nur um Kunststoffbecher und die dazugehörigen Deckel handelte. Diese ließen sie zurück, nahmen jedoch eine Leiter, einige Spanngurte und etwas Werkzeug mit. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal 04105 6200.

Maschen - Ohne Führerschein - mit geklauten Kennzeichen unterwegs Durch die Polizei Seevetal wurde am Samstag, gegen 17:15 Uhr, in der Maschener Schützenstraße ein Opel Corsa kontrolliert. Der Insasse, ein 17-jähriger Hamburger, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die am Fahrzeug befestigten Kennzeichen wurden in Hamburg entwendet. Ferner war das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert. Im Fahrzeug wurde noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Den jungen Mann erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. Auch den Traum vom Führerschein wird er sich in naher Zukunft wohl nicht erfüllen können.

Neu Wulmstorf - Brand eines Fahrzeuges Am Sonntag kam es gegen 02:20 Uhr im Wümmering zu einem Fahrzeugbrand. Dort brannte der Innenraum eines Hyundai Tucson vollständig aus. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern diesbezüglich an. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, teilt dieses bitte der Polizei in Neu Wulmstorf 040 33441990 oder der Polizei Seevetal 04105 6200 mit.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Winheim, POKin DAL DA IV

Polizeiinspektion Harburg

Pressestelle



Telefon: 04181/285-0

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell