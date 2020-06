Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdiebstahl durch falsche Handwerker ++

Stelle (ots)

Einschleichdiebstahl durch falsche Handwerker

Am Donnerstag (11.06.2020), in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:50 Uhr, klingelte es an der Tür einer 86-jährigen Frau in Stelle. Vor dem Haus stand ein Mann in Arbeitskleidung, der angab, die Wasserleitungen im Keller überprüfen zu müssen. Die Frau ließ den Mann herein und ging mit ihm zusammen in den Keller. Unter dem Vorwand, etwas vergessen zu haben, ging er nochmal kurz nach oben. Dabei öffnete er vermutlich die Haustür und ließ seinen Komplizen in das Gebäude. Während der Mann an der Wasserleitung herumhantierte, durchsuchte der die Wohnräume nach Beute. Dabei erlangte das Duo Bargeld.

Eine genauere Beschreibung des falschen Handwerkers liegt nicht vor. Zeugen, denen das Duo möglicherweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Tostedt - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter hebelten eine seitliche Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten dabei rund 100 EUR Bargeld. Anschließend verließen die die wird das Haus unbemerkt wieder.

Rosengarten/Ehestorf - Pkw-Diebstahl

In der Zeit zwischen den Mittwoch (10.6.2020), 21:00 Uhr und Donnerstag, 7:15 Uhr haben Unbekannte in der Straße Sniers Achterhoff einen BMW X3 XDrive gestohlen. Der graue Wagen mit dem Kennzeichen HH-VT 95 stand verschlossen in einer Parkbucht an der Straße. Wie die Täter den Wagen öffnen und entfernen konnten, ist unklar. Der Schaden wird auf rund 40.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Königsmoor - Werkzeuge gestohlen

Ein in der Baurat-Wiese-Straße abgestellt der Transporter ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Täter öffneten gewaltsam die rückwärtige Tür des Fahrzeugs. Aus dem Laderaum entwendeten sie mehrere Werkzeuge, wie Kreissäge, Bohrhammer Schrauber und Kanister mit Kraftstoff. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 EUR geschätzt.

Tostedt - in Gegenverkehr gefahren

Ein 74-jähriger Mann hat am Donnerstag, gegen 13:45 Uhr, einen Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen verursacht. Der Mann war mit seinem Passat auf der Bundesstraße 75 von Buchholz in Richtung Tostedt unterwegs. Dabei geriet er auf gerader Strecke nach links in die Gegenfahrspur. Dort touchierte der Wagen zunächst einen entgegenkommenden Transporter, der trotz Ausweichens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Zwei dahinter befindliche Pkw wichen ihrerseits nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei entstanden auch Schäden an diesen beiden Fahrzeugen.

Eine 35-jährige Frau erlitt bei dem Unfallgeschehen einen Schock, die übrigen Teilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 74-Jährigen beschlagnahmt.

Holtorfsloh - Nach Brand eines VW Transporters: Technischer Defekt als Ursache anzunehmen

Nach dem Brand eines zum Wohnmobil ausgebauten VW Transporters am Mittwochmorgen (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4619302) wurde das sichergestellte Fahrzeug mittlerweile gemeinsam mit Sachverständigen des Landeskriminalamtes untersucht. Erste Vermutungen, dass der Transporter im Außenbereich in Brand gesetzt worden ist, bestätigten sich nicht. Das Feuer hatte seinen Ursprung im Inneren. Vermutet wird, dass ein technischer Defekt in der Elektroinstallation den Brand verursacht hat.

Winsen - Jogger ließ die Hosen runter - Polizei sucht Radfahrer als Zeugen

Bereits am 28.05.2020 war es in der Verlängerung der Schirwindter Straße, zwischen Osttangente und Viefeldweg, zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Eine 40-jährige Frau war gegen 18 Uhr zu Fuß auf der Straße unterwegs, als ein unbekannter, ca. 50 Jahre alter Mann sie als Jogger überholte. Ca. 20 Meter voraus blieb er stehen, zog sich seine rote Sporthose aus und lief mit nacktem Gesäß ein paar Meter weiter. Dann drehte er sich in Richtung um und ging wieder in Richtung der Frau. Die 40-Jährige drehte ebenfalls um und ging in Richtung Osttangente zurück.

In diesem Moment kamen ihr einige Radfahrer entgegen, die kurz danach den halbnackten Jogger passiert haben müssten. Der Unbekannte hatte zwischenzeitlich wieder umgedreht und lief weiter in Richtung Viefeldweg. Der Jogger war weiterhin mit Sportschuhen und einem T-Shirt bekleidet. Er trug eine dunkle Brille und hatte dunkle, in Ansätzen grau werdende Haare. Er war schlank und ca. 185 cm groß.

Die Radfahrer werden als Zeugen gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell