POL-WL: Diebstahl aus Baumaschinen +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Hollenstedt - Brand bei Gartenarbeiten +++ Misslungener Fluchtversuch nach Ladendiebstahl

Buchholz - Diebstahl aus Baumaschinen

In dem Zeitraum vom 11.06.2020, 17:00 Uhr bis 15.06.2020, 08:15 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter im Kirchweg in Buchholz auf ein Baugrundstück begeben und dort Gegenstände aus verschiedenen Baumaschinen entwendet. Die Täter konnten den Tatort unerkannt verlassen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter 041812850 zu melden.

Buchholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montagmorgen befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer die Straße Am Radeland in Buchholz mit seinem PKW, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin war das Fahrzeug nicht zugelassen. Den Mann und auch die Fahrzeughalterin, die diese Fahrt zuließ, erwarten nun diverse Strafverfahren.

Hollenstedt - Brand bei Gartenarbeiten

Bei Unkrautbeseitigungsarbeiten mit einem Gasbrenner geriet am Montagnachmittag eine Gartenhecke in Hollenstedt in Brand. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Stromverteiler über. Die Feuerwehr Hollenstedt konnte den Brand schließlich löschen.

Hollenstedt - Misslungener Fluchtversuch nach Ladendiebstahl

Am Montagabend versuchte ein 30-jähriger Täter Lebensmittel aus dem Lidl Supermarkt in Hollenstedt zu stehlen. Nach dem Passieren des Kassenbereiches wurde er angesprochen, reagierte zunächst aggressiv und versuchte daraufhin zu flüchten. Der alkoholisierte Ladendieb konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt werden und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

