POL-WL: Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen ++ Stelle - Nach Brand am 09.03.2020: Polizei sucht jungen Mann als wichtigen Zeugen

Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen

Ein besonders dreister Dieb war am Dienstagnachmittag in der Winsener Innenstadt unterwegs. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Fahrrad von der Rathausstraße über einen Verbindungsweg zum Von-Somnitz-Ring. Im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger hatte sie ihre Handtasche dabei. Ein unbekannter Mann fuhr seinerseits mit einem Fahrrad hinter der Frau her. Er näherte sich unbemerkt und ergriff während der Fahrt die Handtasche. Die Frau bemerkte ein kurzes Rucken und drehte sich um. Dabei blickte sie dem Mann kurz ins Gesicht. Als sie wenige Sekunden später bemerke, dass ihre Handtasche nicht mehr im Korb lag, hatte sich der Unbekannte in Richtung Altstadtring entfernt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt

- Südländisches Erscheinungsbild

- Ca. 170 cm groß, schlanke Statur

- Dreitagebart

- Eingefallene Wangen

- Dunkel bekleidet, Jacke mit Kapuze

Der Mann war auf vermutliche auf einem älteren Damenrad unterwegs.

Stelle - Nach Brand am 09.03.2020 - Polizei sucht jungen Mann als wichtigen Zeugen

Nach dem Feuer an einem Wohnhaus in der Straße Büllerberg (s.a. PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4541298 ) ermitteln die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes weiter wegen des Verdachts der Brandstiftung. Glücklicherweise wurden die drei Bewohner rechtzeitig wach und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge berichtete den Beamten von einem ca. 20 Jahre alten Mann, ca. 175 cm groß, bekleidet mit schwarzer Schirmmütze, schwarzer Jacke und dunkler Hose. Er soll einmal noch vor Eintreffen der Feuerwehr und etwa 20 Minuten später erneut zu Fuß am Brandort vorbeigegangen sein. Dieser Mann könnte ein wichtiger Zeuge sein. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sind aufgerufen, sich zu melden.

