Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Falschgeld und Pfefferspray - Das Ende einer Taxifahrt +++ Wohnhausbrand und Einbruch +++ Jugendliche überfallen - Smartphone und Bargeld geraubt

Buchholz (ots)

Falschgeld und Pfefferspray - Das Ende einer Taxifahrt

Sonntag Abend riefen drei junge Männer ein Taxi nach Hollenstedt, um sich nach Buchholz fahren zu lassen. Die Fahrt zahlten sie mit einem 50 EUR-Schein. Erst später bemerkte der 62-jährige Taxifahrer, dass es sich bei dem 50er um Falschgeld handelte. Gegen 1 Uhr derselben nacht wurde der Taxifahrer zu einer Fahrt von Buchholz nach Hamburg bestellt. Am Abholort erkannte er die Drei von vorhin wieder und verlangte Vorkasse. Erneut wurde ihm ein falscher Fünfziger gegeben, doch jetzt stellte der Fahrer die Betrüger zur Rede. Er wurde von einem der Kerle mit Pfefferspray angegriffen und dadurch verletzt. Die drei Männer liefen davon. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt wegen Inverkehrbringens von Falschgeld, Betruges und gefährlicher Körperverletzung.

Wohnhausbrand und Einbruch

Stelle. Die Bewohner des Einfamilienhauses am Büllerberg wurden gegen 02.20 Uhr am frühen Montag-Morgen durch einen lauten Knall geweckt. Sie stellten fest, dass das Terrassendach brannte und das Feuer sich über das Dach auf die angrenzende Scheune auszubreiten drohte. Die Feuerwehren konnten den Brand recht schnell löschen, dennoch entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 100.000 EUR. Das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz ermittelt wegen Brandstiftung und erbittet Zeugenhinweise unter 04181/2850.

Während der Brandortaufnahme stellten Polizisten fest, dass auch ein Kleintransporter auf dem Grundstück aufgebrochen worden war. Geklaut wurde hieraus allerdings nichts. Bereits vor einigen Wochen wurde auf dem Grundstück ein Fahrzeug aufgebrochen.

Jugendliche überfallen - Smartphone und Bargeld geraubt

Meckelfeld. Sonntag um 21.10 Uhr wurden zwei Jungs, 15 und 16 Jahre, im Appenstedter Weg, Höhe Hausnummer 38a, überfallen. Als die beiden Jungs sich auf dem Hinterhof aufhielten, rannte ein Maskierter auf die beiden zu, schubste eines der Opfer um und drückte das andere an eine Wand. Als ein zweiter Maskierter dazukommt, hält er dem 16-Jährigen ein Messer vor den Körper und fordert die Herausgabe von Bargeld und Handy. Auch der 15-Jährige wird nach Wertsachen durchsucht. Die unbekannten Männer erbeuteten zwei Smartphones und Bargeld.

Die Polizei Seevetal hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 04105/6200.

