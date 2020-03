Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 06.03.2020, 12:00 Uhr bis 08.03.2020, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, gegen 23:55 Uhr befuhr eine 53jährige mit einem Pkw DB die Lüneburger Straße in Tespe in Richtung Bütlingen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW auf. Durch den Aufprall wird die 53jährige leichtverletzt. Ihr 56jähriger Beifahrer erleidet schwere Verletzungen und wird vom Rettungsdienst dem Krankenhaus Winsen zugeführt. Im Zuge der Unfallaufnahme wird bei der 53jährigen eine Alkoholbeeinflussung von 0,48 Promille festgestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Unter Drogen/Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 04:20 Uhr, kontrollierten Beamte im Winsener Stadtgebiet den 34jährigen Fahrer eines Pkw Skoda. Im Verlauf der Kontrolle stellen die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung des 34jährigen durch Betäubungsmittel hinweisen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, geg. 07:30 Uhr, kontrollierten Beamte den 36jährigen Fahrer eines Pkw Chrysler. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,05 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Neben dem Bußgeld droht dem Fahrzeugführer ein Fahrverbot.

Am Samstag, gegen 00:55 Uhr fiel Beamten im Buchholzer Stadtgebiet ein Fahrradfahrer mit erheblichen Ausfallerscheinungen auf. Er fuhr gänzlich unbeleuchtet und mehrfach vom Gehweg fast auf die Straße. Die Kontrolle des 18-jährigen ergab dann eine Alkoholbeeinflussung von 1,66 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag zwischen 11.10 Uhr und 12.00 Uhr drangen unbekannte Täter in Neu Wulmstorf im Lönsring nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Nach Durchsuchen des Hauses konnten die Täter Schmuck und eine Uhr erbeuten.

