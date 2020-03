Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten ++

Landkreis Harburg (ots)

Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten

In den letzten Tagen kam es in verschiedenen Einkaufsmärkten im Landkreis Harburg zu Taschendiebstählen: So wurde einer Frau am Samstag die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet, nachdem sie in einem Blumengeschäft daraus bezahlt hatte.

In Winsen stahlen die Täter einer Frau am Dienstagmittag das Portemonnaie aus der Handtasche, während die Frau sich in einem Bekleidungsgeschäft umsah.

In Jesteburg stahlen die Diebe eine Geldbörse aus der Jackentasche einer Frau, während diese sich nachmittags in einem Discounter aufhielt.

In Allen drei Fällen erbeuteten die Täter Bargeld sowie diverse Ausweise und EC-Karten.

Carsten Bünger, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Harburg, geht davon aus, dass schon kleine Verhaltensänderungen wirksam gegen Taschendiebe sein können. Er empfiehlt:

Seien Sie achtsam an Orten mit vielen Menschen, gerade auch beim Einkaufen.

Vermeiden Sie Gedränge.

Verwahren Sie Ihr Portemonnaie in der Jackeninnentasche.

Tragen Sie den Verschluss Ihrer Handtasche zum Körper hin.

Tragen Sie Ihre Handtasche auf der Körpervorderseite.

Lassen Sie Ihre Handtasche (Portemonnaie) beim Einkauf nicht aus den Augen, stellen Sie diese also nicht im Einkaufswagen ab.

Marxen - Hochwertiger GPS-Empfänger von Traktor gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag (03.03.2020), 17.15 Uhr und Mittwoch, 06.30 Uhr, haben Diebe ein Firmengelände an der Hauptstraße betreten und sich an einem dort abgestellten Traktor zu schaffen gemacht. Vom Dach des Fahrzeugs stahlen sie einen sogenannten Starfire-Empfänger der Marke John Deere. Dazu brachen die Täter die mittels eines Schlosses befestigte Verriegelung auf. Das Gerät dient zur satellitengestützten Navigation des Traktors. Der Wert liegt bei rund 10.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der fraglichen Zeit an der Hauptstraße beobachtet wurden, nimmt die Polizei Salzhausen unter der Telefonnummer 04172 900580 entgegen.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Betrunken aufgefahren

Auf der Bundesstraße 3 kam es am Mittwoch (04.03.2020) zu einem Auffahrunfall. Ein 41-jähriger Mann war, gegen 18.35 Uhr, mit seinem Ford Transit, aus der Rosengartenstraße kommend, in die B3, in Fahrtrichtung Elstorf, eingebogen. Dabei fuhr er auf den Seat Ateca einer 53-jährigen Frau auf. Die 53-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Unfallverursacher alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,79 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Hanstedt - Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Soltauer Straße kam es am Mittwoch, gegen 20.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer leicht verletzt wurden. Der 55-jährige Fahrer eines Ford Galaxy kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die Beifahrerseite. Der Fahrer und sein 53-jähriger Beifahrer konnten sich nicht selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Hanstedt aus dem Wagen gerettet werden.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 55-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell