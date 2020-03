POL-WL: Jugendliche "chillen" in fremdem Pkw ++ Winsen - Mehrere Pkw zerkratzt ++ Seevetal - Gegen Brückenpfeiler gefahren ++ Undeloh - Von der Fahrbahn abgekommen

Polizeiinspektion Harburg

Jugendliche "chillen" in fremdem Pkw

Am Montag (09.03.2020), gegen 11.30 Uhr, wurde die Polizei in den Stieglitzweg gerufen. Zeugen hatten zwei junge Männer beobachtet, die seit geraumer Zeit in einem Pkw mit Kennzeichen aus dem Landkreis Stade saßen und sich verdächtig verhielten. Als die Beamten vor Ort waren, trafen sie in dem Pkw auf zwei polizeibekannte 14-Jährige aus Hamburg. Die beiden gaben an, in dem Pkw zu "chillen". Der Wagen sei unverschlossen gewesen. Wem er gehört, wisse man nicht. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese im Februar 2020 in Stade gestohlen worden waren. Der Pkw selbst ist seit Anfang Februar nicht mehr zugelassen. Der aktuelle Besitzer ist derzeit noch unbekannt. Der Pkw wurde von der Polizei sichergestellt. Die beiden Jugendlichen mussten die Beamten zur Wache begleiten, wo sie später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs eingeleitet. Einer der 14-Jährigen hatte zudem gegen ein Aufenthaltsverbot der Gemeinde Neu Wulmstorf verstoßen. Dem Jugendlichen droht deswegen ein Bußgeld.

Winsen - Mehrere Pkw zerkratzt

In der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr und Montag, 07 Uhr, sind in der Straße Gummiweg mehrere Pkw von Unbekannten beschädigt worden. Bei insgesamt vier Fahrzeugen, die hintereinander am Straßenrand geparkt waren, haben die Täter den Lack zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Seevetal - Gegen Brückenpfeiler gefahren

Auf der Horster Landstraße, zwischen Horst und Ramelsloh, ist am Montagmorgen ein 54-jähriger Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Audi gegen 05.50 Uhr aus unklarer Ursache unmittelbar vor der Eisenbahnüberführung nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit dem Brückenpfeiler kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der 54-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und kam anschließend auf eine Intensivstation.

Undeloh - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagmorgen, gegen 08.10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 27 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann, der mit seinem Skoda Octavia von Sahrendorf in Richtung Undeloh unterwegs war, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Straßenbaum. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und war zunächst in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der ersten medizinischen Versorgung kam der 52-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

