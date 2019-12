Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg (ots)

+++ Jesteburg - Motorradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der L213 zwischen Asendorf und Jesteburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Harburg fuhr mit einer nicht zugelassenen Suzuki in Richtung Jesteburg. Kurz vor dem Ortseingang überholte er mehrere Fahrzeuge. Aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit und der feuchten Fahrbahn verlor er nach jetzigem Ermittlungsstand die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer verstirbt trotz sofort geleisteter Erste Hilfe am Unfallort. Die Insassen des Pkw werden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle wurde für rund 2,5 Stunden voll gesperrt.

+++ Seevetal- Wohnungseinbrüche

Im Gemeindeteil Horst, Immenweg, brachen am Freitagabend, zwischen 17.00 und 17.30 Uhr, unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses auf, um ins Haus zu gelangen und nach Diebesgut zu suchen. Ob sie etwas entwendet haben, ist noch unbekannt.

In Fleestedt, Westpreußenweg, wurde am Samstag zw. 15.45 und 21.45 Uhr, eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Die Täter stahlen Bargeld.

In Glüsingen, Hitzenberg, wurde am Samstagabend ebenfalls eine Terrassentür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das komplette Haus und konnten mit Schmuck unerkannt flüchten.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

+++ LK Harburg - Trunkenheitsfahrt

Buchholz - Am frühen Sonntagmorgen meldete eine Zeugin der Polizei einen Pkw in der Rütgersstraße, der ihr soeben die Vorfahrt genommen habe und anschließend sehr unsicher vor ihr hergefahren sei. Allen Anschein nach schien die Fahrerin betrunken zu sein. Die alarmierten Beamten konnten die Fahrerin anhalten, ohne dass es zu einer Schädigung gekommen war. Die Buchholzerin hatte bei der Überprüfung eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Seevetal - Am Sonntag gegen 03:00 Uhr wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Fahrzeug in Helmstorf anhalten und kontrollieren. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Flucht kann das Fahrzeug gestoppt werden, der Grund der versuchten Flucht, wird eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers sein. Dieser verweigerte zwar eine Mitarbeit, aber die Beamten haben starken Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines.

+++ Tostedt - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, kam es im Baumschulenweg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Vater war mit seiner 2-Jährigen Tochter im Kinderwagen im Begriff an der Fußgängerampel über die Straße zu gehen, da diese für ihn grün anzeigte, als ein heller Pkw ganz dicht an ihm vorbeigefuhr. Es sei durch einen Zufall zu keiner Berührung bzw. Verkehrsunfall gekommen.

Durch den Vater wurden weitere Pkw gesehen, die an der Ampel in Gegenrichtung zum hellen Pkw gewartet haben. Nun werden die Pkw-Fahrer als Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte bei der Polizei Tostedt unter 04182-28000.

+++ Hanstedt - Fahren trotz Fahrverbot

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, stoppte eine Streifenbesatzung in der Winsener Straße einen Pkw zur allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 26-jährigen Fahrzeugführer ein Fahrverbot bis zum 24.12.2019 besteht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

+++ Winsen - brennender Pkw

Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz des Schanzenhofes. Durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr Winsen konnte der Brand im Motorraum schnell gelöscht werden. Der VW Beetle wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Brandursache ist unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

+++ Neu Wulmstorf- Sachbeschädigung

Am Freitag in der Konrad-Adenauer-Straße, zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die Heckscheibe eines abgeparkten Fahrzeuges. Bisher kann nicht gesagt werden, ob es eine gezielte Tat oder zufällig passiert war. Es werden Zeugen gebeten, denen etwas in dieser Zeit aufgefallen ist, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf, Tel.: 040-33441990 zu melden.

+++ Neu Wulmstorf- Verkehrsunfall mit Flucht

Am Morgen des Sonnabends gegen 04:00 Uhr ist ein Fahrzeug im Auering gegen zwei Holzpfähle gefahren, welche um einen Baum herumstanden. Dabei brach ein Holzpfahl ab. Der Fahrer des Fahrzeuges kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es werden Zeugen gebeten, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf, Tel.: 040-33441990 zu melden.

Polizeiinspektion Harburg

Benjamin Linz, Polizeioberkommissar

