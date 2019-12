Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung in 21395 Tespe - Polizei sucht Täter mittels Bildern einer Überwachungskamera

Bild-Infos

Download

Tespe (ots)

Am 14. Juni 2019, gegen 22.20 Uhr, hat ein unbekannter Mann Feuer in einem Friseurgeschäft an der Lüneburger Straße in 21395 Tespe gelegt. Der Unbekannte ist durch eine Überwachungskamera eines angrenzenden Geschäfts dabei gefilmt worden, wie er zunächst mehrmals mit einem Stein gegen eine Scheibe warf, bis ein Loch entstand. Anschließend goss er eine brennbare Flüssigkeit durch das Fenster und entzündete sie.

Alle Versuche, den Mann zu ermitteln, waren bisher erfolglos. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mittels der Videosequenz beantragt.

Zeugen, die Angaben zu dem abgebildeten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen (Luhe) zu melden.

Das Video ist auf der Homepage der Polizei unter folgendem Link zu finden: https://www.pd-lg.polizei-nds.de/fahndung/personen/unbekannte_straftaeter/oeffentlichkeitsfahndung-nach-brandstiftung-in-21395-tespe-114258.html Der im Video eingeblendete Zeitstempel entspricht der Winterzeit. Die Tatzeit ist tatsächlich gegen 22.20 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell