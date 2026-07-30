Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dachstuhlbrand

Celle (ots)

Gestern Vormittag ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 15:30 Uhr ein Teil des Dachstuhls eines Reihenendhauses in der Carstensstraße in Brand. Der Schwelbrand griff auf diverse Gegenstände auf dem Dachboden über, es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte so ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile. Außerdem lüftete die Einsatzkräfte das Gebäude mit einem Drucklüfter. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet, die Ermittlungen dauern an.

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