Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Angriff auf Polizeibeamte

Wietze (ots)

Gestern Abend ist es in Wietze zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 22:25 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Tankstelle in der Steinförder Straße ein offensichtlich alkoholisierter Mann auf der Fahrbahn herumlaufe. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich bei der Verursacher um einen 29-Jährigen handelte, der bereits eine Stunde zuvor betrunken in einem nahegelegenen Maschendrahtzaun gelegen hatte und von einem Bekannten mitgenommen worden ist. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten nun fest, dass der 29-Jährige weiterhin erheblich alkoholisiert war und beabsichtigten, ihn nach Hause zu bringen, da seine Wohnanschrift nur wenige Meter entfernt lag. Damit zeigte sich der Mann einverstanden. Dort angekommen, wurde der Mann zunehmend aggressiver, versuchte mehrfach nach den beiden Beamten zu schlagen und trat einen der beiden gegen die Hüfte. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach, sondern versuchte weiterhin, nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und verbrachten den Mann zur Dienststelle in Celle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend verbrachte er die Nacht im Gewahrsam. Die beiden Beamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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