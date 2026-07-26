Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 24.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.07.2026, 12:00 Uhr

Landkreis Celle (ots)

Rauchentwicklung Küche

Celle -Am späten Samstagnachmittag kam es in der Ludwig-Hölty-Straße in Celle zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche eines Mehrfamilienhauses. Eine Bewohnerin hatte im Rahmen der Essenzubereitung eine größere Menge Öl in einem Topf erhitzt. Als sie dieses mit Wasser ablöschen wollte, entstand eine kleinere Verpuffung. Ein Eingreifen der bereits angerückten Feuerwehr war nicht notwendig. Personen sind nicht verletzt worden und auch ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Versuchter Einbruch mit Täter

Celle - In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldet sich ein Bewohner aus Klein Hehlen, der eine unbekannte männliche Person verfolgt, welche kurz vorher versucht hat in die Garage des Meldenden einzubrechen. Der Geschädigte verfolgt den erfolglosen Täter, welcher auf dem Fahrrad flüchtet, bis die Polizei den Täter antreffen kann.

Fahren unter Einfluss 1

Celle - Am Freitagabend fällt den Beamten ein PKW durch eine auffällige Fahrweise auf. Bei der Kontrolle verläuft ein durchgeführter Vortest beim Fahrzeugführer positiv auf Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel an eine berechtigte Person übergeben.

Fahren unter Einfluss 2

B3 Nienhagen - Am frühen Sonntagmorgen wird auf der B3 in Fahrtrichtung Celle ein beschädigter, liegengebliebener PKW gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten kann eine Person festgestellt werden, welche augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Der PKW wird abgeschleppt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Diverse Ruhestörungen

Landkreis - Vermutlich aufgrund der Ferienzeit und des guten Wetters kommt es im gesamten Landkreis zu diversen Meldungen von Ruhestörungen und stark alkoholisierten Personen. Es kommt zu einigen Platzverweisen und Vermahnungen, jedoch ohne strafrechtliche Relevanz.

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